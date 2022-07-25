Ганц: «Мир должен заставить ХАМАС заплатить цену за его преступления»

Министр обороны Израиля Бени Ганц совершил поездку по сектору Газа, в ходе которой заявил, что ХАМАС ведет огонь изнутри гражданского населения и по гражданскому населению.

«ХАМАС стреляет изнутри гражданского населения и по гражданскому населению — мир должен заставить ХАМАС заплатить цену за его преступления. Я заканчиваю поездку по южному сектору — там мы активно работаем над созданием стабильности безопасности для жителей Отафа и продолжаем добиваться возвращения наших граждан, а также позволяем жителям Газы улучшить базовую экономику и продолжаем вредить попыткам ХАМАСа укрепиться», — заявил глава Минобороны Израиля.

По его словам, ЦАХАЛ сегодня явил миру примеры глубины использования ХАМАСом гражданского населения, которое он решает поставить на передовую линию огня.

«Израиль полон решимости принести мир и стабильность. Мы будем полны решимости поразить каждый военный объект ХАМАСа и террористических организаций, угрожающий гражданам Израиля», - добавил Ганц.