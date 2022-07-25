Демонстранты вошли в здание парламента Ирака
Протестующие, недовольные выдвижением в качестве кандидата в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в среду в здание парламента, сообщает агентство Shafaq.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи призвал демонстрантов немедленно покинуть здание парламента.
Также по информации агентства, протестующие смогли проникнуть в особо охраняемую «Зеленую зону» в центре Багдада, в которой расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт, к которому примыкает военный аэродром.