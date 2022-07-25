Украинские партизаны взорвали машину полиции в Херсоне

В контролируемом российскими войсками Херсоне взорвали автомобиль, в котором находились двое сотрудников местной полиции, сообщают Главное управление разведки Минобороны в Telegram и российские СМИ.

Отмечается, что самодельное взрывное устройство, начиненное «гайками и болтами», сработало на пути обычного маршрута машины. В авто находились двое патрульных, которые получили травмы, но выжили.

Россия обвиняет в произошедшем украинских партизан. Позже в Минобороны Украины сообщили, что подрыв автомобиля полиции в Херсоне – дело рук движения сопротивления.