В Ереване обнаружен труп гражданина Турции
В столице Армении Ереване обнаружено тело гражданина Турции, сообщает Shamshyan.
По информации сайта, в среду, 27 июля, около 17:00 в отдел полиции ереванского района Шенгавит поступило сообщение, что во дворе компании Urban Logistics Services обнаружено тело мужчины.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп у грузовика с турецкими номерами. Отмечается, что по предварительному заключению судмедэксперта, на теле не обнаружено следов насилия.
По информации издания, скончавшийся был турком. Отмечается, что полицейские устанавливают личность погибшего. В связи с инцидентом в полиции инициировано производство, назначены судебно-медицинские экспертизы.