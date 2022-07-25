В Ереване обнаружен труп гражданина Турции

В столице Армении Ереване обнаружено тело гражданина Турции, сообщает Shamshyan.

По информации сайта, в среду, 27 июля, около 17:00 в отдел полиции ереванского района Шенгавит поступило сообщение, что во дворе компании Urban Logistics Services обнаружено тело мужчины.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп у грузовика с турецкими номерами. Отмечается, что по предварительному заключению судмедэксперта, на теле не обнаружено следов насилия.