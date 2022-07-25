Зеленский обеспокоен тем, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу TalkTV.
«Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке», – сказал глава украинского государства.
Зеленский также выразил надежду, что «великий друг Украины Джонсон» останется в британской политике во главе угла.
«Я хочу, чтобы он был где-то в британской политике и мог занять определенную должность. Я не хочу, чтобы он исчез, но решение в руках британского народа. Уверен, что какую бы должность Джонсон не занимал, он всегда будет с Украиной. Это от всей души», – отметил он.
Говоря о кандидатах на должность Джонсона – Риши Сунаке и Лиз Трасс, Зеленский сказал, что «был бы рад очень тесно сотрудничать так, как мы привыкли с Борисом».
«Такие же тесные отношения с Великобританией и Украиной. Я знаю, что эти два кандидата очень уважительны, и у них есть поддержка людей и общества Великобритании. Мы знаем об этой поддержке. Мы знаем о положительной силе этих лидеров», – добавил президент Украины.