Зеленский обеспокоен тем, что новый премьер Британии будет поддерживать Украину меньше

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что новый премьер-министр Великобритании может уменьшить поддержку Украины в противовес Борису Джонсону. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу TalkTV.

«Честно говоря, меня это волнует. Мы хотели бы иметь хотя бы такой же уровень поддержки… потому что мои личные отношения с Борисом ускорили уровень оказанной британской поддержки. Британцы были лидерами в такой поддержке», – сказал глава украинского государства.

Зеленский также выразил надежду, что «великий друг Украины Джонсон» останется в британской политике во главе угла.