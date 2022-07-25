Глава Нацбезопасности Украины: «Мы можем ударить по территории России»
«Украина при необходимости сможет нанести удары по военным объектам на территории России, с которых обстреливают территорию нашего государства». Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Службы Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он отметил, что украинскому политическому и военному руководству хватит воли на такой шаг.
«То, что касается воли, она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. Это не то, на что рассчитывал противник... И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому», – сказал Данилов.
По его словам, СНБО известно, откуда были нанесены все ракетные удары по украинской территории.
«Аппарат СНБО ведет мониторинг всех военных событий, которые происходят на нашей территории. Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране», - рассказал Данилов.