Глава Нацбезопасности Украины: «Мы можем ударить по территории России»

«Украина при необходимости сможет нанести удары по военным объектам на территории России, с которых обстреливают территорию нашего государства». Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Службы Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он отметил, что украинскому политическому и военному руководству хватит воли на такой шаг.

«То, что касается воли, она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. Это не то, на что рассчитывал противник... И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому», – сказал Данилов.