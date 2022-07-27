Блинкен встретится с Лавровым впервые с начала войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни поговорю с российским министром иностранных дел впервые с начала войны», — сказал он.

По словам американского чиновника, в разговоре он планирует обсудить возможность освобождения находящихся под судом и стражей в России граждан США Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Кроме этого, Блинкен рассчитывает поднять вопрос зерновой сделки.

При этом госсекретарь подчеркнул, что не будет вести с российским министром переговоры по Украине без участия Киева.