Мохаммед Эльгазали пришел к дуайену Бюльбюльоглы

На встрече посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов. Он также проинформировал посла Судана о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях.

Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на посольство Азербайджана.

В среду, 27 июля 2022 года, посол Полад Бюльбюльоглы принял новоназначенного посла Республики Судан Мохаммеда Эльгазали Эльтижани Сирраджа по его просьбе.

Коснувшись двусторонних отношений между нашими странами, Полад Бюльбюльоглы отметил наличие широких возможностей для их развития, в особенности в сферах туризма, науки, образования и культуры, а также в рамках международных организаций.

Также азербайджанский дипломат проинформировал своего суданского коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента Ильхама Алиева, его истории, переговорном процессе, о 4-х общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций.

Полад Бюльбюльоглы отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне.