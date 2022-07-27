Глава спецслужб Азербайджана предупреждает: Реваншистские силы в Армении хотят подорвать мирный процесс в Карабахе

«Спецслужбы Азербайджана будут решительно пресекать любые негативные ситуации». Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, выступая 26 июля в городе Чолпон-Ата на XXIV заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств.

В своем выступлении он отметил, что на территории некоторых соседних стран на регулярной основе продолжается деятельность ряда радикальных кругов, направленная на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана.

Али Нагиев подчеркнул, что, к большому сожалению, реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений и оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Глава СГБ также отметил, что в результате бдительности азербайджанских спецслужб будут решительно предотвращаться любые связанные с этим возможные негативные ситуации.