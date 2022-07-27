Уволенный посол Мельник сожалеет, что назвал Шольца «колбасой»

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его оскорбительные слова в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца были неуместными, передает Die Zeit.

«Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция. Возможно, мне следовало бы подобрать другие слова, однако это чувство соответствовало мнению всей Украины», – высказался дипломат.

Однако Мельник выразил мнение, что дипломатам не всегда следует сдерживать эмоции.

«Дипломат – не робот. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть», – сказал он.

Напомним, что ранее Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев, назвав главу немецкого правительства «оскорбленной ливерной колбасой».