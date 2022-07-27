Федрезерв США снова стремительно повысил ключевую ставку

Федеральный резерв США во второй раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов до диапазона 2,25%-2,5, с целью обуздать ускоряющуюся инфляцию в стране. Об этом говорится в сообщении ФРС.

Такое решение знаменует четвертое подряд повышение ставки американским регулятором, из которых два последних предполагали рост на 0,75 п.п.

ФРС фиксирует смягчение последних показателей издержек и производства, однако инфляция в стране остается высокой. Она отражает дисбаланс спроса и предложения на рынке в результате пандемии, более высокие цены на продовольствие и энергию, а также большее ценовое давление.

«Война России против Украины влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности. Война и связанные с ней события создают дополнительное давление на инфляцию и негативно влияют на мировую экономическую деятельность», – отмечает Комитет по открытым рынкам.