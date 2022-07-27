США примут меры, если Россия проведет «референдумы» в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон примет быстрые меры, если Россия попытается провести в Украине «референдумы» о вхождении подконтрольных территорий в состав России, чтобы «дать понять», что такая тактика не сработает. Об этом он сообщил во время выступления в Госдепартаменте.

По словам Блинкена, Россия поставила руководителей, которые, как он утверждает, проведут подставные референдумы для создания мифа о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России.

«Результаты этого голосования позже будут использованы для того, чтобы утверждать о легитимности присоединения этих регионов. Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – подчеркнул он.