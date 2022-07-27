Стал известен соперник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Им стал венгерский «Ференцварош». Команда, которой руководит известный российский специалист Станислав Черчесов, обыграла сегодня словацкий «Слован» со счетом 4:1. Общий счет в этом противостоянии – 5:3 в пользу венгров.

Первый матч должен состояться 2 или 3 августа в Баку, ответный – 9 августа в Венгрии.