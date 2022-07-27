Один из главных аналитиков Европы в интервью haqqin.az: Россия пытается «задавить» Запад угрозой холода. Дальше пойдет ядерное оружие

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 00:41

Европа готовится к переходу на режим потребления газа в условиях военного положения. Об этом, в частности, сказала в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Мы должны готовиться к полному прекращению поставок российского газа. Это очень вероятный сценарий». По словам президента Еврокомиссии, Россия пытается оказать давление на ЕС, сокращая поставки газа. «Полное перекрытие газового вентиля ощутимо ударит по всем странам ЕС, - отметила фон дер Ляйен. Но Европа будет действовать, как единое целое, и способна преодолеть все трудности».

Тем временем, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен заверил соотечественников, что он готов перенести зиму, полную лишений. На открытии Брегенцского фестиваля Ван дер Беллен прямо сказал, что из-за войны в Украине Австрию ожидают серьезные энергетические и, как следствие, экономические проблемы. «Сотни тысяч людей в нашей стране напуганы и находятся на грани отчаяния, - отметил федеральный канцлер, имея в виду угрожающий рост инфляции. – Наша прежняя энергозависимость от России была невыносимой. И мы не позволим сделать себя союзниками диктатуры. То, что было прежде, навсегда останется в прошлом».

Серьезную интригу в и без того драматическую ситуацию добавило исследование Boston Consulting Group, опубликованное в европейских СМИ. Его авторы считают, что Германия может стать полностью независимой от российского газа гораздо раньше, чем это предполагалось изначально. Используя все доступные варианты, ФРГ может отказаться от поставок «Газпрома» и покрыть из других источников внутренние потребности в газе еще до зимы 2023 года. Как сообщил haqqin.az Давид Стулик, главный аналитик пражского Центра политики безопасности «Европейские ценности» и бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине, европейская политическая элита уже не сомневается в том, что газовый шантаж России является частью гибридной войны Кремля против Запада. В результате Европа уже готова к ситуации, когда Путин решится выпустить «Черного лебедя» (с легкой руки Нассима Николаса Талеба этим термином обозначают трудно прогнозируемые события, имеющие крайне негативные последствия – ред.). Именно к ситуации «Черного лебедя» Еврокомиссия подготовила план под названием «Экономия газа для всех государств ЕС в зимний период». Его главной целью является 15-процентное сокращение потребления газа для всех государств ЕС. Кроме плана Еврокомиссии, почти у всех стран ЕС есть также собственные программы реагирования на случай, если Россия полностью прекратит подачу газа. План Еврокомиссии предусматривает контрмеры на три варианта развития событий – незначительное сокращение газа, сокращение до уровня рисков энергетического кризиса и тотальная остановка российского экспорта. Уже известно, что Германия и Венгрия готовятся к третьему варианту.

Утвержденный Евросоюзом режим экономии газа аналогичен режиму потребления «голубого топлива» в условиях военного времени. В ЕС планируется ограничить подачу газа для промышленных нужд. При этом ограничения поставок газа частным хозяйствам не предусмотрены. Параллельно на побережье Балтийского и Средиземного морей осуществляется интенсивное строительство терминалов для приема сжиженного газа. Еврокомиссия ведет переговоры с несколькими крупными поставщиками сжиженного газа, в частности, с властями Катара. Очень удачной по мнению наблюдателей оказалась поездка главы Еврокомиссии в Азербайджан, где была достигнута договоренность об увеличении до 20 миллиардов кубометров поставок в Европу азербайджанского газа. По словам Давида Стулика, страны Евросоюза договорились о принципах европейской солидарности, в соответствии с которыми стране, испытывающей проблемы с нехваткой топлива, будут помогать другие члены ЕС. В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что прекращение экспорта газа в Европу ощутимо бьет и по интересам самой России. «Куда Москва денет газ, который предназначался для Европы? - спрашивает эксперт. – В Кремле не могут просто так взять и сжечь такой колоссальный объем топлива. Русские также не могут отправить высвободившиеся объемы в Китай через газопровод «Сила Сибири». По мере прекращения экспорта в Европу, Россия будет вынуждена останавливать работу скважин. А на то, чтобы восстановить добычу в прежних объемах у Кремля уже нет необходимых технологий из-за санкций. Россия будет нести колоссальные убытки, а её газовый сектор ожидает финансовый и технологический ущерб». Эксперт считает, что, резко сокращая поставки газа в Европу, Россия пытается расшатать социальную стабильность ЕС и вызвать противоречия среди его членов. В Кремле рассчитывают, что энергетический кризис ударит по экономике Старого Света, спровоцирует волну недовольства среди европейцев, в результате чего западные лидеры будут вынуждены снять санкции и прекратить поддержку Украины. «Провоцирование энергетического кризиса и массовых социальных протестов в Европе рассчитано на предстоящие осень и зиму, - полагает Стулик. – Дело в том, что осенью и зимой в ряде европейских стран пройдут парламентские выборы. Естественно, найдутся политики, которых захотят воспользоваться сложной ситуацией и обвинить правительства в неспособности обеспечить теплом население страны. Однако в целом кремлевские руководители совершают стратегическую ошибку подобно той, которую допустили, рассчитывая на успех «блицкрига» при вторжении в Украину. Европа тщательно готовится к трудной зиме и застать ее врасплох Москве не удастся».

Мало того, по словам эксперта, ЕC готов ответить на шантаж Путина, намекающего на возможность полной остановки экспорта по газопроводу «Северному потоку-1», если не будет запущен «Северный поток-2». Дело в том, что ЕС уже сделал предоплату за транспортировку в Европу российского газа через украинскую газотранспортную сеть. В результате, у Европы есть альтернативные пути на поставки газа из России без задействования «Северного потока-2». «Отношение западных стран к российскому газовому шантажу далеко не всегда одинаково, - подчеркивает эксперт. – Наиболее решительно настроены страны Балтии, Польша и Чехия, граждане которых не хотят поддаваться давлению России и готовы перетерпеть предстоящие четыре месяца и дождаться альтернативных возможностей восполнить дефицит энергии. Та же Чехия, к примеру, строит интерконнектор с Польшей, посредством которого сможет получать сжиженный газ из польских терминалов на балтийском побережье». Политолог отмечает, что страны Евросоюза готовы терпеть неудобства, связанные с энергетическим кризисом, пока не наладятся альтернативные поставки газа. В Москве это понимают и используют «прикормленных» западных политиков, всякого рода маргинализированных лево- или праворадикальных популистов, с помощью которых пытаются оказать давление на правительства ведущих стран Евросоюза и вынудить их заставить президента Зеленского прекратить сопротивление и заключить с Россией пораженческий мирный договор по типу «Минских соглашений-3». «Я не понаслышке знаком с внутриполитической ситуацией в Центральной и Восточной Европе, - подчеркнул Стулик. – Никакого давления на Киев со стороны Брюсселя не будет. Также я не сомневаюсь, что Украина ни при каких обстоятельствах не пойдет на территориальные уступки России». Давид Стулик уверен, что Европа, конечно же, не поддастся на шантаж Москвы и переживет предстоящую зиму, чтобы уже к следующему году окончательно избавиться от российской энергозависимости. По словам эксперта, в настоящее время в Восточной Европе внедряется широкая программа, связанная с экономным расходованием газа. К примеру, уже принят «экстремальный тариф», стимулирующий меньшее потребление «голубого топлива». Простые европейцы запасаются баллонами с газами, углем, устанавливают солнечные панели на балконах своих домов и даже запасаются дровами. «К сожалению, власти Германии не смогут запустить свои атомные электростанции, поскольку они уже нарушили их производственный цикл, - говорит Стулик. – Но предстоящей зимой немцы, французы и другие будут чаще использовать уголь. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек уже заявил, что всем немцам надо перетерпеть четыре холодных месяца, призвав соотечественников снизить температуру в доме до 16-17 градусов и принимать холодный душ, который очень полезен для здоровья». Стулик считает, что, если России не удастся «задавить» европейцев угрозой холода, Москва начнет шантажировать их использованием ядерного оружия.