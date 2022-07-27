Италия рассчитывает избавиться от российского газа через 2 года
«Италия рассчитывает иметь возможность полностью отказаться от российского газа с 2024 года». Об этом заявил министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани, передает Европейская правда.
Он рассказал, что ближайшая цель – пройти холодный сезон 2022-2023 годов, задействовав меры сбережения и диверсификации.
Ранее итальянская компания Eni получила от «Газпрома» предупреждение, что объемы газа будут сокращены до 27 млн кубометров по сравнению с 34 млн в последние дни.