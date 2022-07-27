МИД России о встрече Блинкена с Лавровым: мы ничего не знаем

«Министерство иностранных дел России не получало никаких обращений от американской стороны по поводу переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что кроме сообщений СМИ никаких обращений не было.

«Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», – прокомментировали в МИД России заявление главы Госдепартамента США о предстоящих переговорах с Лавровым.

Напомним, что ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.