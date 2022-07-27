Гурбан Гурбанов о выходе «Карабаха» в 3-й раунд Лиги чемпионов

Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов прокомментировал выход команды в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Как известно, чемпион Азербайджана в ответном матче 2-го раунда против швейцарского «Цюриха» сыграл в дополнительное время вничью 2:2 и выиграл по сумме двух матчей со счетом 5:4.

«Можно много говорить об игре и футболистах, но я не буду, - заявил главный тренер «Карабаха». – Просто обнимаю их всех и поздравляю. Сегодня была не просто игра, но и отличная борьба. Мы увидели людей, достойных «Карабаха». Сегодня на поле был сильный коллектив.

Я всегда называю своих футболистов бойцами. И они сегодня боролись все 120 минут. Сначала была тактическая борьба, но затем она превратилась в битву. В любом случае мои футболисты были достойны победы. Слава Аллаху, все сложилось для нас удачно.

Я и раньше говорил, что «Цюрих» – команда, которая нам не подходит по стилю. Сегодня мы это увидели. Если мяч чаще бывает на втором этаже, то это нам не очень нравится. Несмотря на все это, футболисты справились.

Когда мы пропустили в добавленное время, это были напряженные минуты. Но я все объяснил ребятам на футбольном языке. Я верил в футболистов. Такие игры делают сильнее и опытнее игроков, меня, клуб. В подобных случаях даже если мы проигрываем, я не особо огорчаюсь, потому что это самые интересные, самые стрессовые минуты в футболе. Поэтому тренеру иногда нужно пережить подобное. Я просто сказал футболистам, что я рядом с ними и дал некоторые указания. Попросил ребят быть еще более внимательными на длинных мячах соперника. Это было интересно. Я приобрел очень большой опыт.

Травма Кевина Медины похожа на серьезную. Завтра вечером вернемся в Баку и узнаем более точный диагноз».