Байден одобрил: США предложили России обменять российского бизнесмена Бута на американцев Уилана и Грайнер

Президент США Джо Байден одобрил план сотрудников его администрации об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана, попавших в плен в ходе войны в Украине, передает CNN со ссылкой на источники.

«Поддержка Байденом обмена отвергает возражения Министерства юстиции, которое в целом выступает против обмена заключенными», – отмечает телеканал.

По словам источника телеканала, американская сторона передала России предложение и считает, что «может добиться успеха».