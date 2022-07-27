На ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Цюрих» – «Карабах» присутствовал президент ФИФА, швейцарец Джанни Инфантино.

Он стал свидетелем того, как чемпион Азербайджана по сумме двух встреч одолел сильнейший клуб Швейцарии и вышел в 3-й раунд лиги чемпионов.

После игры, как сообщает CBC Sport, глава ФИФА встретился с членом Совета правления «Карабаха» Февзиханом Арасом и поздравил агдамский клуб с победой, отметив бойцовские качества азербайджанских футболистов.