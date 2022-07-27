Еще один человек вылечился от ВИЧ

Мужчина, у которого еще в 1980-е годы был диагностирован ВИЧ полностью излечился от этого вируса, сообщает BBC.

Известно, что это уже четвертый такой случай в истории медицины. В ходе курса лечения от лейкемии больному пересадили костный мозг от донора, у которого была редкая мутация ДНК, делающая его невосприимчивым к вирусу.

Излечившемуся мужчине, который попросил не называть его имени, сейчас 66 лет. И он больше не должен принимать препараты, необходимые для нейтрализации ВИЧ в организме. По его словам, когда у него диагностировали болезнь, он считал ее смертным приговором. И даже не думал, что доживет до дня, когда сможет излечиться от ВИЧ.