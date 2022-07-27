Чарльз Ричард: война в Украине побуждает США пересмотреть подходы к сдерживанию разных угроз

Руководитель Стратегического командования Вооруженных сил (STRATCOM) США Чарльз Ричард заявил, что война в Украине побуждает Соединенные Штаты и их союзников пересмотреть свои подходы к сдерживанию различных угроз.

Ричард подчеркнул, что конфликт спровоцировал накал исходящей от России риторики, которое подразумевает и неприкрытое бряцание ядерным оружием.

Он добавил, что риторика в подобном контексте настигла такого уровня накала, какого ранее не знал мир во времена холодной войны.

«Такая динамика говорит о реальности стоящей перед нами угрозы и диктует необходимость нам и нашим союзникам не только принять конкретные меры по поводу наших сил сдерживания, но и продумать методы, с помощью которых мы планируем это осуществить», – подчеркнул Ричард.