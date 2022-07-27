Белый дом о предстоящих переговорах Байдена и Си Цзиньпина

«Президент США Джо Байден в ходе планируемого телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином, как ожидается, подтвердит, что изменений в американской политике «одного Китая» нет. Об этом заявил на брифинге для журналистов советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Кирби также был задан вопрос о том, планируется ли в ближайшее время очная встреча лидеров США и КНР.

«Я сегодня не могу рассказать или объявить о какой-либо поездке в Пекин, и я также не могу рассказать или объявить о каком-либо визите председателя Китая Си Цзиньпина», - ответил он.