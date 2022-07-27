Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 03:29

Азербайджанский сегмент соцсетей превратился в легко манипулируемый ящик для дезинформации, социальной конфронтации, нагнетания политического протеста и культивирования черного пиара. Нарушена искомая миссия этой интернет-площадки, созданной для обмена информации, взаимодействия и развития коммуникаций. Информационные вбросы и дезориентация, мистификация и измышления, ложь, вымысел, треп, блеф… Вот такая пагубная картина сформировалась на главной виртуальной политической площадке – фейсбуке. Безнаказанность породила социальную безответственность. В этом и весь риск для власти, а также политических и социальных институтов. Слухи и домыслы вкладываются в информационный формат и легко тиражируются по волнам необъятной сети. В Азербайджане нарушены тонкие грани между свободой выражения и информационным хаосом, самовыражением и безответственностью, свободой распространения информации и промыванием мозгов. А другая популярная среди быдлокласса китайская соцсеть Тик-Ток и вовсе стала главным источником интеллектуальной деградации и девальвации национальных ценностей. Что касается Твиттера, то американский сервер микроблогов в Азербайджане не прижился – то ли сказалась страсть к интерактиву, то ли – привязанность к многословию.

Социальные медиа – зеркало общественной культуры. А с социальными ценностями, как и с взаимопониманием у нас возникла грандиозная проблема. Полное вырождение традиционных СМИ создало новую ситуацию – социальные сети, заполненные информационным мусором (слухами, поклепом, оскорблениями, матерщиной) превратились в главный источник информации. Произошла и парадоксальная трансформация общественного восприятия. Люди хотят верить в вымысел и тиражировать злой умысел. Отвергая очевидную реальность. Вспомним старую марксистскую истину: народ – пластилин, и его можно вылепить по-всякому… Удивительный социальный пароксизм, как и беспрецедентное, и к сожалению, чисто азербайджанское явление – матерщинная блогосфера на youtube. Удивительный социальный эксперимент: обычный проходимец может засесть перед камерой своего смартфона, избрать объект нападок и подвергнуть его уличной брани. Причем это происходит не только за пределами страны, но и внутри Азербайджана. Допустим, власти не могут достать матерщинника-блогера за бугром. Но что мешает правоохранительным органам привлечь к ответственности тех, кто занимается похабщиной в Баку?! Но их упорно не замечают, а некоторые чиновники аж подбрасывают деньжат на хлеб с маслом! Еще один вопрос – почему правительство ничего не предприняло для блокировки аккаунтов хулиганов в youtube? Почему власти братской Турции с легкостью добиваются блокировки аккаунтов неугодных, а наши с этим не справляются?! Вопрос на засыпку! Парадоксально – десятки тысяч людей заслушиваются мерзкой ненормативной лексикой плебея. Передавая брань из уст в уста.

Хулиганство и бесчинство, невежество и мракобесие охватили социальные сети. Как с этим бороться? Что делать? Как наказывать? Безусловно, вслепую бороться с социальными сетями в век всеохватывающего смартфона не только бессмысленно, но и бесперспективно. Бороться надо не с самой сетью, а с косностью и невежеством внутри сети. И правительство обязано выработать методологию борьбы с новым злом. Информация ушла в сеть, и с этим уже ничего не поделаешь, но при этом ничто и никто не мешает государству покончить с информационным хаосом, который стал главной угрозой и вызовом информационной безопасности. Тем более, что новый закон о средствах массовой информации раскрывает все правовые механизмы для борьбы с беззаконием. И, похоже, правительство начало понимать всю угрозу разнузданного сетевого хаоса. Власть должна включить все имеющиеся правовые механизмы в борьбе с информационным беспределом. Завтра может быть поздно!.. Прежняя просветительская работа, как и метод диалога и убеждения не работают, и пора включить командно-административные и правовые механизмы. Какой-то пользователь фейсбука обращается к миллионам: «Министр – негодяй и вор!», культивируя общественную неприязнь к представителю правительства. Либо министр должен подать в отставку, либо защитить свою честь. Однако министр не обращается в суд, опасаясь обвинений в посягательстве на свободу выражения со стороны мнимых европейских институтов. Что это, если не слабость перед стереотипом и предубеждением псевдолиберальных, а на самом деле шальных 90-х?!

Конечно же, министр должен обратиться в суд и защитить свою честь, если он не считает себя негодяем и вором! Либо кто-то может запустить в сеть утку, что известный журналист поднял бокал в Шуше во здравие армянского премьер-министра. И при этом нет ни одного доказательства. Где еще бороться журналисту за свои нарушенные права, как не в суде?! А в последнее время, пользуясь благами правового вакуума, нигилизма и системной безнаказанности, многие «блогеры» стали все чаще описывать передвижения азербайджанских военных, рассказывать о наступлении на Ходжалы и тиражировать прочую чушь. Речь идет не о нечаянной ошибке – непроверенной информации, а о намеренном дезинформировании общественности. Пришлось вмешаться Генпрокуратуре и арестовать еще одного «героя не нашего времени» Тофика Шахмурадова, подброшенного в соцсети в разгар второй карабахской войны. Кроме Шахмурадова в прокуратуру вызвали руководителей и расплодившихся сайтов-однодневок. А ближе к вечеру в застенках городской полиции оказался и 45-летний выпускник Гарвардского университета Бахтияр Гаджиев. Этакое чудо-юдо, который шастает с протянутой рукой в подворотнях таможенного комитета, Имишлинской исполнительной власти, а иногда питается объедками со стола молодых реформаторов.