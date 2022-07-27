Президент Ильхам Алиев отреагировал на публикацию haqqin.az: права Афлатуна Нематзаде восстановлены

По словам профессора, в 2017 году, когда он преподавал в университете Гази в Анкаре, ему позвонили из посольства Азербайджана и сообщили, что с ним хочет встретиться по поводу его бакинской квартиры прилетевший из Баку представитель ЖСК «Fədək». за компанией стоял глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров.

Несколько дней назад азербайджанский и турецкий театральный режиссер, писатель и поэт, член Союза писателей, народный артист Азербайджана, профессор университета Гази в Анкаре, основатель национальной оперы в Йемене – Афлатун Нематзаде пожаловался, что «строительные мошенники» фактически отобрали у него квартиру в Баку. Жалобу А.Нематзаде осветил haqqin.az.

Когда Нематзаде встретился с этим человеком, тот вручил профессору договор, в соответствии с которым профессор должен был дать разрешение на снос дома в Насиминском районе Баку, в котором находилась его квартира, и получить взамен в многоэтажном доме, который будет построен на этом месте, квартиру большей площади.

По договору, который он подписал с ЖСК «Fədək», вместо снесенной квартиры ему обязались предоставить новую площадью 118 квадратных метров с пристройкой 20 квадратных метров. Но у компании сменился собственник, в результате чего новое руководство отложило прежний проект и разработало новый, по которому жильцам предложили квартиры площадью 140-150 квадратных метров, потребовав за это… дополнительную плату. В результате А.Нематзаде остался без квартиры.

Профессор Нематзаде попросил помощи у президента Ильхама Алиева, отметив, что глава государства знаком с ним лично и если узнает об этой истории, то обязательно примет меры.

После публикации этой истории на страницах haqqin.az, глава азербайджанского государства узнал о случившемся. Реакция президента последовала незамедлительно.

По поручению главы государства, данный вопрос был взят под контроль государственных органов и в короткий отрезок времени нашел свое решение. С Афлатуном Нематзаде был заключен новый договор на предоставление ему квартиры большей площади.

Кроме того, на период строительства дома для Афлатуна Нематзаде будет арендовано жилье.

Сообщается, что профессору также возвращена сумма в 10 тысяч манатов, которая была им дополнительно уплачена компании «Fədək» за предоставление квартиры в новом доме.

В беседе с haqqin.az Афлатун Нематзаде выразил благодарность президенту Азербайджана.