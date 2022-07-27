Президент Ильхам Алиев отреагировал на публикацию haqqin.az: права Афлатуна Нематзаде восстановлены

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Несколько дней назад азербайджанский и турецкий театральный режиссер, писатель и поэт, член Союза писателей, народный артист Азербайджана, профессор университета Гази в Анкаре, основатель национальной оперы в Йемене – Афлатун Нематзаде пожаловался, что «строительные мошенники» фактически отобрали у него квартиру в Баку. Жалобу А.Нематзаде осветил haqqin.az.

По словам профессора, в 2017 году, когда он преподавал в университете Гази в Анкаре, ему позвонили из посольства Азербайджана и сообщили, что с ним хочет встретиться по поводу его бакинской квартиры прилетевший из Баку представитель ЖСК «Fədək». за компанией стоял глава Исполнительной власти Насиминского района Асиф Аскеров.

Мгновенная реакция президента Ильхама Алиева

Когда Нематзаде встретился с этим человеком, тот вручил профессору договор, в соответствии с которым профессор должен был дать разрешение на снос дома в Насиминском районе Баку, в котором находилась его квартира, и получить взамен в многоэтажном доме, который будет построен на этом месте, квартиру большей площади.

По договору, который он подписал с ЖСК «Fədək», вместо снесенной квартиры ему обязались предоставить новую площадью 118 квадратных метров с пристройкой 20 квадратных метров. Но у компании сменился собственник, в результате чего новое руководство отложило прежний проект и разработало новый, по которому жильцам предложили квартиры площадью 140-150 квадратных метров, потребовав за это… дополнительную плату. В результате А.Нематзаде остался без квартиры.

Профессор Нематзаде попросил помощи у президента Ильхама Алиева, отметив, что глава государства знаком с ним лично и если узнает об этой истории, то обязательно примет меры.

После публикации этой истории на страницах haqqin.az, глава азербайджанского государства узнал о случившемся. Реакция президента последовала незамедлительно.

По поручению главы государства, данный вопрос был взят под контроль государственных органов и в короткий отрезок времени нашел свое решение. С Афлатуном Нематзаде был заключен новый договор на предоставление ему квартиры большей площади.

Кроме того, на период строительства дома для Афлатуна Нематзаде будет арендовано жилье.

Сообщается, что профессору также возвращена сумма в 10 тысяч манатов, которая была им дополнительно уплачена компании «Fədək» за предоставление квартиры в новом доме.

В беседе с haqqin.az Афлатун Нематзаде выразил благодарность президенту Азербайджана.