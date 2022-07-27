5 возможных соперников «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Одолев по сумме двух встреч швейцарский «Цюрих» и пробившись в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, « Карабах » обеспечил себе участие в жеребьевке раунда плей-офф главного европейского клубного турнира. Она состоится 2 августа.

Напомним, чемпион Азербайджана в 3-м раунде сыграет с венгерским «Ференцварошем». Эти матчи пройдут 2 или 3 августа (в Баку) и 9 августа (в Будапеште).

Как видим, жеребьевка раунда плей-офф состоится еще до того, как завершится 3-й раунд. В жеребьевке чемпионской ветки примут участие шесть пар 3-го раунда, а также датский «Копенгаген» и турецкий «Трабзонспор», которые стартуют в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.

К сожалению, «Карабах», который был «сеяным» при жеребьевках 1-го, 2-го и 3-го квалификационных раундов, на этот раз будет среди «несеяных», где с рейтингом в 25 баллов занимает лидирующую позицию.

«Сеяными» будут:

пара «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) (рейтинг хорватов – 49,500),

пара «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пюник» (Армения) (рейтинг сербов – 46,000),

«Копенгаген» (Дания) (рейтинг – 40,500),

пара «Шериф» (Молдова) – «Виктория» (Чехия) (рейтинг чехов – 31,000).

При жеребьевке УЕФА разводит команды из Азербайджана и Армении, а значит, победитель пары «Црвена Звезда» - «Пюник» «Карабаху» не достанется. Таким образом, для команды Гурбана Гурбанова в раунде плей-офф есть пять вариантов.

«Несеяными», помимо «Карабаха», будут:

пара «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) (рейтинг норвежцев – 17,000),

пара «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Аполлон» (Кипр) (рейтинг киприотов – 14,000),

«Трабзонспор» (Турция) (рейтинг – 5,500).