Белый дом: Более 75 тысяч россиян убиты или ранены на войне в Украине

Более 75 000 человек с российской стороны убиты или ранены в войне РФ с Украиной. Такие цифры назвали в Администрации президента США, пишет New York Times.

По сведениям газеты, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам – об этом изданию сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не указывается, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, Минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.

Ранее об этом же в Твиттер написал корреспондент CNN, по его словам, такая оценка содержалась в секретной справке для Палаты представителей.

"Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия – чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина – чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета.

Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.