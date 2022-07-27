Ким Чен Ын угрожает Сеулу и Вашингтону: мы готовы к войне

Вооруженные силы КНДР готовы реагировать на любой кризис, в том числе столкновение с США, а силы ядерного сдерживания страны готовы к мобилизации в любой момент, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины перемирия в Корейской войне, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«Наши вооруженные силы сейчас полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии», – приводит его слова агентство.

Северокорейский лидер предупредил правительство Южной Кореи и ее президента Юн Сок Ёля, что в случае попыток противостоять КНДР в военном плане Сеул и его армию ждет уничтожение. В том числе он отметил и создание платформы для упреждающего ракетного удара Kill Chain, о разработке которой неоднократно говорили в Сеуле. «Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощными силами, и режим Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены», – пригрозил Ким Чен Ын.

Yonhap отмечает, что лидер КНДР впервые назвал имя президента Южной Кореи после прихода последнего к власти в мае этого года. Юн Сок Ёль еще до его избрания президентом в марте этого года занимал жесткую позицию по национальной безопасности и допускал нанесение превентивного удара для ответа на угрозы КНДР.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года, когда был заключен договор о прекращении огня. Южную Корею поддерживала коалиция из 17 государств во главе с США, а на стороне Северной были Китай, Советский Союз и несколько стран коммунистического строя, в том числе Чехословакия и ГДР.