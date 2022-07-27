Египет отказался закупать украинскую пшеницу

Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) освободило от обязательств по отгрузкам 240 тыс. тонн пшеницы, которые должны были осуществить украинские компании «Нибулон» и Inerco Trade, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, четыре отмененных поставки пшеницы были куплены в декабре 2021 года. Их не успели отгрузить до начала войны России против Украины. Еще одна партия зерна ожидает отправки из порта Черноморска в рамках соглашения по зерну. В контракте о поставках зерна не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что из-за войны в Украине застряли около 300 тыс. тонн зерна, которые должны были поставить Египту.