В США рассказали, как остановят Иран

В США по-прежнему считают, что Иран не должен получить ядерное оружие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден думает, что лучший путь для достижения этого результата - дипломатия. Он также отметил, что переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) «практически завершены»: «Мы по-прежнему привержены тому, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие. Вы слышали, как президент сказал это во время нашей недавней поездки на Ближний Восток. Президент считает, что дипломатия - лучший путь к достижению этого результата».

Кирби добавил, что Иран должен принять решение, пойдет он на сделку или нет. Он также сказал, что США будут «защищать себя и своих союзников и партнеров от целого ряда других угрожающих действий со стороны Ирана».