Россияне нанесли ракетный удар по Киевской области
Утром 28 июля россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Удар был нанесен по Вышгородскому району. Информация по поводу жертв уточняется. На месте работают экстренные службы.
"Украинская правда" пишет, что под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, после того как российские войска нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.