В США бывшие республиканцы и демократы создают третью крупную партию

По их словам, новая политическая сила пока не имеет конкретной повестки, но планирует утвердиться как центристская партия.

Двухпартийная система в США может быть изменена созданием третьей крупной политической партии. Несколько десятков видных республиканцев и демократов в четверг, 28 июля, объявят об основании новой партии под названием "Вперед" (Forward), сообщили ее учредители Reuters.

"Как мы собираемся решать крупные проблемы, стоящие перед Америкой? Ни влево, ни вправо. Вперед", - сообщили политики. Основными пунктами партийной программы являются "возрождение справедливой, процветающей экономики", а также "больше возможностей выбора для американцев, больше доверия к функционирующему правительству и больше возможностей заявить о своем мнении о нашем будущем", отмечает Reuters.

Новая партия намерена добиться регистрации во всех штатах до конца 2024 года

Партия базируется на объединении трех организаций. Первая из них - движение Renew America Movement, созданное в 2021 году бывшими республиканцами из администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-ст., Джорджа Буша-мл. и Дональда Трампа. Вторым участником является первоначальная партия "Вперед" (Forward Party) бывшего демократического кандидата в президенты США Эндрю Янга. Кроме того, в новой политической силе участвует движение Serve America Movement - группа бывших республиканцев, демократов и независимых политиков вокруг бывшего конгрессмена-республиканца Дэвида Джолли. Учредители новой партии намерены до конца 2023 года добиться ее регистрации и предоставления доступа к выборам в 30 штатах, а к концу 2024 года - во всех 50 штатах.

С середины XIX века в политической жизни США имеют значение фактически лишь две крупные партии - Демократическая и Республиканская, остальным политическим силам удается значительно повлиять на ход политической жизни только в немногих случаях. Проведенный в 2021 году опрос института Gallup свидетельствует о том, что рекордное число - около двух третей - американцев считают необходимым наличие третьей крупной партии в стране.