Лондон о росте рисков ядерной войны из-за ухудшения связи с Россией и Китаем

Запад рискует вступить в ядерный конфликт с Китаем или Россией из-за разрыва коммуникации с двумя странами, предупредил советник по национальной безопасности Великобритании Стивен Лавгроув в ходе выступления в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

По словам советника, эрозия теневых каналов коммуникации привела к увеличению вероятности случайного перерастания в войну. По его мнению, ухудшение коммуникации с Китаем и Россией создало более высокий риск "скорой эскалации к стратегическому конфликту". "Два монолитных блока времен холодной войны - СССР и НАТО – хотя и не без тревожных ударов, но смогли достичь общего понимания доктрины, которое сегодня отсутствует. Доктрина непрозрачна в Москве и Пекине, не говоря уже о Пхеньяне или Тегеране. Во время холодной войны мы выиграли от ряда переговоров и диалогов, улучшивших наше понимание советской доктрины и возможностей, и наоборот. Это дало нам обоим более высокий уровень уверенности, что мы не просчитаемся по ядерной войне. Сегодня у нас нет одинаковых основ с другими, кто может угрожать нам в будущем, в частности, с Китаем. Здесь Великобритания решительно поддерживает предложенные президентом Байденом переговоры с Китаем как важный шаг", - отметил он.

По его словам, у Британии есть четкие беспокойства относительно программы ядерной модернизации Китая, которая увеличит как количество, так и типы систем ядерного оружия в его арсенале. Несмотря на повышенные риски, он отметил, что значительная часть существующей архитектуры безопасности остается "жизненно важной", например, конвенция о химическом оружии и конвенция о биологическом и токсинном оружии, а также договор о нераспространении ядерного оружия, однако он добавил, что реальность такова, что "современные структуры сами по себе не обеспечат, нам нужна современная система контроля над вооружениями".