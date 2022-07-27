В Турции рассказали, как будет работать зерновой центр
В Турции рассказали, каким образом будет работать Совместный координационный центр по зерновому коридору. Заявление сделал министр обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия центра в Стамбуле.
«Цель СКЦ – обеспечить транспортировку и распределение зерна, экспортируемого из Украины. Движение судов будет отслеживаться, а весь процесс координироваться ООН и другими сторонами договоренностей», - сказал Хулуси Акар.
По его словам, обязанностью центра является обеспечение безопасной морской перевозки зерна и аналогичных пищевых продуктов, вывозимых из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Центр будет регистрировать и отслеживать торговые суда, которые будут участвовать в инициативе, технически отслеживать отплытие торговых судов через спутниковые и другие каналы. При необходимости Центр проинспектирует суда по их прибытии в Турцию.
Министр обороны Турции подчеркнул, что подписанное Соглашение по зерновому коридору было заключено на 120 дней, но стороны могут продлить его по желанию. Сейчас все готовятся к первым поставкам зерна.
Он также ответил на вопрос о разминировании украинских портов. «На данном этапе необходимости в разминировании нет», - сказал высокопоставленный чиновник. Он отметил, что если возникнет такая необходимость, то стороны примут необходимые меры после совместного обсуждения.