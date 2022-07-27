Мощные взрывы в Николаеве

Утром 28 июля российские войска обстреляли Николаев. В городе слышали мощные взрывы, один местный житель получил ранения. Подробности последствий обстрелов в своем Telegram-канале сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Учебные заведения и жилые дома пострадали сегодня от ракетных ударов. Российские войска не изменяют себе и цинично обстреливают гражданскую инфраструктуру Николаева. Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник. В близлежащих частных домах побило окна и кровлю. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - сообщил он.

Сенкевич также рассказал, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Относительно жилых домов можно сказать, что в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.