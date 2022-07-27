Иран поддержал вступление Азербайджана в «Исламскую восьмерку»

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан поддержал заявку Азербайджанской Республики на вступление в Организацию экономического сотрудничества D-8 («Исламская восьмерка»), заявив, что расширение D-8 и присоединение новых членов послужат инструментом для реализации ее целей. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Глава МИД Ирана выступил в режиме видеоконференции на 20-м заседании Совета министров D-8, которое состоялось в среду в столице Бангладеш Дакке.

В своем выступлении Абдоллахиан сказал, что Иран приветствует готовность и желание своего дружественного соседа Азербайджана присоединиться к D-8.

«Организация должна действовать быстро, чтобы принять новых членов», - заявил он, назвав экономическую дипломатию и углубление связей с соседними и мусульманскими странами двумя приоритетами внешнеполитической повестки Ирана.