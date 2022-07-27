Зеленский лишил гражданства трех олигархов

Трое влиятельных и известных олигархов в Украине лишились гражданства, поскольку их давний конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским достиг точки кипения на фоне войны с Россией, передает The Times of Israel.

По данным издания, на прошлой неделе Зеленский, как сообщается, либо аннулировал, либо предпринял шаги для аннулирования украинского гражданства двух самых известных олигархов страны - Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, а также Вадима Рабиновича, бывшего магната, ставшего депутатом от пророссийской партии. Официальная причина, по-видимому, заключается в том, что они имеют иностранное гражданство, в частности, израильское. Двойное гражданство технически незаконно в Украине, отмечает издание.

Также, как сообщает издание, имеется несколько альтернативных теорий, в том числе о том, что Зеленский чистит олигархов с "пестрым прошлым", пытаясь доказать США и другим западным странам, что Украина нетерпима к коррупции.