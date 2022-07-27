Российские войска захватили вторую по величине электростанцию Украины и проводят «массовую передислокацию» войск в две южных области. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на фоне ожиданий украинского контрнаступления.

Арестович подтвердил захват электростанции в Донецкой области, заявив, что это дало лишь «крошечное тактическое преимущество» России.

Он добавил, что передислокация на юг, по-видимому, означает переход от наступления к стратегической обороне. По его словам, войска направлены в Запорожскую область, включая Мелитополь, а также в Херсонскую область.