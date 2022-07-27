Российские войска захватили вторую по величине электростанцию Украины
Российские войска захватили вторую по величине электростанцию Украины и проводят «массовую передислокацию» войск в две южных области. Об этом, как пишут украинские СМИ, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович на фоне ожиданий украинского контрнаступления.
Арестович подтвердил захват электростанции в Донецкой области, заявив, что это дало лишь «крошечное тактическое преимущество» России.
Он добавил, что передислокация на юг, по-видимому, означает переход от наступления к стратегической обороне. По его словам, войска направлены в Запорожскую область, включая Мелитополь, а также в Херсонскую область.
Украина дала понять, что она намерена вернуть под свой контроль город Херсон, который был захвачен Россией в первые дни войны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее написал в «Твиттере», что Россия концентрирует «максимальное количество войск» в направлении Херсона, но не сообщил никаких подробностей.