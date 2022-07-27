Россия потребовала от США гарантий

Посольство России призывает США принять шаги, которые будут гарантировать, что при поставках удобрений Россия не столкнется с какими-либо ограничениями, вызванными санкциями, пишут российские СМИ.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», - говорится в сообщении посольства России в США.

В посольстве России в США потребовали обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, а также нормальное финансовое сопровождение операций по поставкам сельхозпродукции. Там подчеркнули, что Россия собирается продолжать добросовестно исполнять обязательства по экспорту сельхозпродукции.