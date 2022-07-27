В Ухане снова локдаун

Китай с начала пандемии ввел и до сих пор продолжает политику «Zero-COVID». Она представляет собой систему предельно жестких антиковидных мер, которые включают массовое тестирование, локдауны и строгую изоляцию заразившихся даже при выявлении единичных случаев.

На этот раз локдаун лишь частичный, в 12-миллионном городе обнаружили четырех носителей вируса Covid-19, их заболевание проходит бессимптомно. Жителям района Цзянся приказано сидеть по домам следующие три дня.

В китайском городе Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, опять начался локдаун. Об этом сообщает BBC.

Несмотря на то, что весь мир старается смириться и жить с новым вирусом, Китай все еще борется с ним очень жестко. Полные локдауны для городов, массовые тестирования раз в несколько дней и отслеживание кодов здоровья - все еще реальность для жителей Поднебесной.

К примеру, недавно самому жесткому локдауну подвергся Шанхай, 25 миллионов людей были заперты дома больше двух месяцев.

Пока неизвестно, когда власти КНР отменят свою политику нулевой терпимости к Covid-19. Сейчас похоже на то, что это случится нескоро.