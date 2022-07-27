Ожесточенная борьба: норвежский газ может не дойти до Польши

У польского газового гиганта PGNiG до сих пор нет подписанных контрактов на объемы газа из Норвегии, которые бы заполнили новый газопровод Baltic Pipe. Это ключевое направление поставок голубого топлива в Польшу после того, как оно было отрезано от российского сырья. Между тем желающих покупать норвежский газ много, и Польше приходится конкурировать за контракты с другими европейскими странами, пишет издание Business Insider Polska.

Отмечается, что «идет ожесточенная борьба за норвежский газ для Польши». «Наши собеседники говорят, что заполнить «Балтийскую трубу» в 2023 году будет крайне сложно, а если и удастся, то очень дорого. Польские переговорщики не волшебники, - отмечает экономическое издание. Времени на переговоры у Варшавы остается все меньше, потому что новый газопровод Baltic Pipe, соединяющий Польшу с месторождениями на норвежском шельфе, будет запущен уже в октябре 2022 года.

«Стандартной зимой мы способны пережить следующий отопительный сезон, избежав проблем с газом, однако это точно будет дорого, потому что PGNiG покупает газ по рыночным ценам, которые сейчас очень высоки», - отмечают эксперты издания. Другой отраслевой эксперт на условиях анонимности заявил, что проблемы проявятся позже: «Если мы не закроем зарезервированные мощности Baltic Pipe, весной у нас останутся пустые склады, и у нас возникнет проблема с их пополнением. Многое зависит и от того, как будут идти поставки российского газа в Европу, ведь Польша обеспечивает себя поставками, например, из Германии».