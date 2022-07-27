Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:48

Иран будет экспортировать в Россию запасные детали для самолетов и оборудование, произведенные на своей территории. Также достигнуто соглашение о предоставлении технической поддержки российским воздушным судам ремонтными центрами Ирана. Тегеран не может позволить себе поражения Москвы в Украине хотя бы потому, что тогда о российских инвестициях в размере 40 миллиардов долларов, как пообещал недавно Владимир Путин, можно будет просто забыть. Но и серьезно помочь своему северному соседу Иран не в состоянии – срабатывает и опасение последствий на международной арене, и бюрократическая инерция, и много чего еще. Поэтому раз за разом и возникают в публичном поле проекты, на которые и без слез-то взглянуть нельзя, как нынешний – о поставках запчастей для российской гражданской авиации из Ирана и починке их в иранских ремонтных центрах.

Думаю, что когда это соглашение подписывалось, чиновники из российского Министерства транспорта не совсем точно представляли себе реальное положение дел в иранской гражданской авиации, а потому и подмахнули текст документа не глядя, поддавшись на уговоры иранской стороны о том, что «жить под санкциями сложно, но можно, всегда есть лазейки и варианты». Четыре года назад одна из самых тиражных российских газет, «Комсомольская правда», разбираясь с санкциями, которые могли достаться России из-за «дела Скрипалей», отправила своего корреспондента в Тегеран. И вот что он написал о состоянии иранской гражданской авиации: «С начала 90-х в стране каждые два года случается ЧП с каким-нибудь авиалайнером. С 1993 года в этих происшествиях погиб 791 человек. В авиапарке местных компаний десятки американских «Боингов», купленных еще в 80-е годы, когда санкции не были такими жестокими. Но после их введения обслуживание и модернизация авиапарка застопорились… Для сравнения: все крупные авиакомпании России используют американские «Боинги» и евросоюзные «Аэробусы». Если против наших авиаторов будут введены санкции, то последствия, как и в Иране, очевидны». Даже дружественные к Ирану эксперты отмечают, что иранская гражданская авиация – одна из самых небезопасных в мире. И основная причина - крайняя изношенность авиабортов, отсутствие запасных частей, колоссальное количество контрафактных узлов и местных несертифицированных деталей низкого качества. В настоящее время, по оценкам международных авиационных экспертов, средний возраст самолетов, которые использует Иран, составляет 25 лет, что на 17 лет больше, чем принятые в мире стандарты. В настоящее время воздушный флот Исламской республики насчитывает более 386 самолетов, принадлежащих нескольким авиакомпаниям. Львиную долю авиапарка составляют самолеты «Аэробус» разных моделей. Это разные модификации Airbus А-300, созданного в 1972 году. Самые новые самолеты в иранском авиапарке - Airbus А-330 - произведены в 1992 году.