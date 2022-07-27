И Мексика рассчитывает на азербайджанские инвестиции

Кандидат на пост посла Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро выступила с речью перед депутатами парламента страны.

В случае назначения Ромеро заявила, что приоритетным направлением ее работы будет дальнейшее развитие диалога между государствами во благо улучшения сотрудничества Мексики и Азербайджана.

Она также отметила, что выступит с предложением рассматривать Мексику как многообещающее направление для инвестиций в энергетику и строительство железнодорожной инфраструктуры.

Отдельное внимание Ромеро обещала уделить поддержке туристических и культурных связей с Азербайджаном и продвижению имиджа Мексики среди населения Азербайджана.