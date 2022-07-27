Обнаружен крупнейший розовый алмаз в мире

На шахте Лулу в Анголе нашли крупнейший за последние 300 лет чистый розовый алмаз. Об этом сообщила горнодобывающая компания Lucapa Diamond Company, которая ведет добычу в этой шахте.

Как сообщают источники, раньше в этой шахте уже находили крупные алмазы. Найденный 170-каратный драгоценный камень получил собственное имя - Роса-ду-Лулу. Он относится к редким розовым алмазам. Как говорят эксперты, на каждые 10.000 найденных алмазов приходится лишь один розового оттенка.

Камень продадут на международном аукционе SODIAM. Ожидается, что его цена превысит $100 млн.