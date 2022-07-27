Таможенный генерал остался за решеткой

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Джавида Гусейна была рассмотрена жалоба, поданная на решение по избранию меры пресечения в виде ареста в отношении начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета Масума Расулова.

Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции.

Отметим, что Масум Расулов был задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.