«У них все не так уж и плохо»: российские аэропорты не получат 10 млрд рублей

Министерство финансов России не согласовало проект субсидирования российских аэропортов в размере 10 млрд рублей, предложенный Министерством транспорта и Росавиацией, пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, проект разрабатывался по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В проекте предусматривалось выделение средств на частичное возмещение аэропортам расходов по основной производственной деятельности и процентов по инвестиционным кредитам. В середине июля инициатива проходила этап межведомственного согласования. Источник газеты сообщил, что в крупном аэропорте Минфин не согласовал текущий проект после совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. При этом близкий к Минтрансу собеседник издания уточнил, что межведомственная работа по проекту продолжается.

Как полагает источник, знакомый с продвижением данной инициативы, Минфин изучил отчетности аэропортов и мог прийти к выводу, что пока у них «все не так уж и плохо», и поставил этот проект на паузу.