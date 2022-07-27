Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия в войне бьются за разное. Поэтому и финал ее будет для каждой страны свой: для россиян - провал, а для украинцев - победа. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Мы бьемся за разное, также и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это - провал "спецоперации". На украинском - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет Украинское государство", - заявил Зеленский, поздравив украинцев с Днем крещения Руси-Украины.

Также Зеленский поздравил граждан страны с Днем украинской государственности, который отмечается впервые.