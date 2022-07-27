Индия не включила Китай в крупный проект

Индия не включила китайские компании Huawei и ZTE в число зарубежных партнеров по поставке телекоммуникационного оборудования для создаваемой в стране сети связи пятого поколения 5G, сообщает газета The Economic Times.

Согласно данным издания, индийские компании Bharti Airtel и Reliance Jio Infocomm, участники проекта по созданию сети с индийской стороны, в ходе проведенного международного тендера завершили выбор зарубежных партнеров и подписали контракты о сотрудничестве с финской компанией Nokia, шведской Ericsson и южнокорейской Samsung. Китайские же Huawei и ZTE, которые до этого рассматривались в качестве основных потенциальных партнеров в создании индийской сети 5G, в их число не вошли. Huawei ранее поставляла телекоммуникационное оборудование в Индию для сети 4G, но в ближайшее время эта компания будет исключена из числа поставщиков.

Издание отмечает, что отказ от услуг китайских компаний в создании сети 5G индийская сторона обосновала лучшими финансовыми условиями контрактов с европейскими фирмами и более удобной интеграцией их оборудования с тем, что производится в Индии для сети связи пятого поколения.

Местные СМИ отмечают, что Индия планомерно сокращает сотрудничество с китайскими компаниями и ограничивает прямые инвестиции из Китая в свою экономику на фоне военного противостояния с ним на границе в Восточном Ладакхе.