Италия отправит новую партию оружия Украине

Италия увеличит военные расходы до €18 млрд в этом году, в то время как в прошлом году эта сумма составляла лишь €16,8 млрд, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на документ о трехлетнем планировании, который был подписан министром обороны Италии Лоренцо Гуэрини.

Согласно ее данным, в списке расходов выделяется будущий истребитель шестого поколения Tempest. В его разработке Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией. На эту программу будет выделено дополнительно €200 млн, отмечает газета. Кроме того, планируется создание серии бронированных автомобилей, в этот проект за тринадцать лет планируется инвестировать €3,74 млрд. Также итальянские власти планируют строительство двух кораблей-амфибий для десантных операций.

Гуэрини в ходе заседания специального парламентского комитета по безопасности заявил, что вскоре будет утвержден четвертый декрет об отправке оружия Киеву. Списки и объемы вооружений засекречены, но La Repubblica предполагает, что будут отправлены еще бронированные автомобили Lince, пулеметы и боеприпасы. Италия поставила несколько артиллерийских установок калибра 155 мм, но Киев хочет увеличить их количество, а также просит Рим отправить реактивные системы залпового огня (РСЗО), утверждает газета.