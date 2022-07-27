В пресс-службе МЧС сообщили, что сотрудники Госслужбы в ходе мониторинга выявили четыре пункта незаконного производства древесного угля в селе Баскал Исмаиллинского района.

В пресс-службе отметили, что эксплуатация на лесной территории пунктов производства кустарным способом древесного угля, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности, создает почву для возможного распространения пожара на большую территорию в кратчайшие сроки, повышает риски возникновения угрозы для жизни и здоровья людей.

В отношении лиц, которые вопреки требованиям статей 2.1.1 и 2.1.4 «Правил пожарной безопасности в лесах Азербайджанской Республики» организовали на лесной территории пункты для производства древесного угля, были составлены административные протоколы и в установленном законодательством порядке были сделаны официальные обращения в соответствующие структуры для принятия мер.