Отряд разведки Турции (MİT) в иракском городе Сулеймание уничтожил Хатидже Хезер, которая была одним из лидеров террористов ПКК. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на спецслужбы.

Многим Хатидже Хезер была известна под позывным «Бериван Зилан». Она вступила в ряды террористов в 1991 году, а в 2004 году стала руководителем женского крыла ПКК PJAK. В разные годы она управляла им в Армении, Сирии и Ираке.

Уничтоженная террористка была старшей сестрой экс-депутата парламента Турции от Демпартии народов (HDP) в провинции Ван Тугбы Хезер Озтюрк.

Группа сотрудников MİT, участвовавших в ее ликвидации, вернулась в Турцию.